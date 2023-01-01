Город: Новосибирск
Магазин: Новосибирск Гоголя 204а
Время работы: с 10-00 до 17-00
+7-913-930-40-94, +7-913-943-23-27
Большой каталог автозапчастей для иномарок, оптом и в розницу.
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Оперативная доставка в любую точку России!
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Мы - надежный партнер для вашего бизнеса

Интернет магазин по продаже запасных частей A354.SU

Основу ассортимента нашего магазина на сегодняшний день составляют оригинальные (OEM) детали легковых и грузовых автомобилей Японского, Европейского и Корейского рынка: (Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru, Hyndai и Качественные Дубликатные запчасти) Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту в сочетании с гарантированно высоким качеством услуг позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества с розничными покупателями, юр. лицами и оптовыми организациями.

С нашей стороны интернет-магазин запчастей A354.SU предлагает:

  • помощь в подборе запчастей под ваш авто. Просто напишите нам запрос по электронной почте! Не забывайте указывать идентификационные данные вашего авто (номер кузова, год, vin и т.д.)
  • крупнейший ассортимент за Уралом запчастей для всех видов импортных автомобилей, в т.ч. масла, расходники и аксессуары;
  • в ассортименте более 20 000 позиций из наличия на складе в Новосибирске!

 

Миссия: Дать нашим клиентам лучший сервис и цены при заказе запчастей.

Почему мы?

  • самые низкие цены - очень редко можно получить действительно лучшие цены у всех сразу поставщиков - мы можем и даем их Вам!
  • комплексный подход;
  • продажа только сертифицированных товаров;
  • прозрачность сделки - фиксация всех этапов в личном кабинете;
  • клиентоориентированность для нас не пустой звук;
  • быстрая и отлаженная логистика;
  • отправка заказов в любой город России в кратчайший срок и многое другое;

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+7-913-930-40-94, +7-913-943-23-27