Город: Новосибирск
Магазин: Новосибирск Гоголя 204а
Время работы: с 10-00 до 17-00
Каталоги
Большой каталог автозапчастей для иномарок, оптом и в розницу.
Оперативная доставка в любую точку России!Узнать подробности
Поиск автозапчасти по VIN
Найти авто по VIN/FRAME
Популярные каталоги
Мы - надежный партнер для вашего бизнеса
Интернет магазин по продаже запасных частей A354.SU
Основу ассортимента нашего магазина на сегодняшний день составляют оригинальные (OEM) детали легковых и грузовых автомобилей Японского, Европейского и Корейского рынка: (Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru, Hyndai и Качественные Дубликатные запчасти) Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту в сочетании с гарантированно высоким качеством услуг позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества с розничными покупателями, юр. лицами и оптовыми организациями.
С нашей стороны интернет-магазин запчастей A354.SU предлагает:
- помощь в подборе запчастей под ваш авто. Просто напишите нам запрос по электронной почте! Не забывайте указывать идентификационные данные вашего авто (номер кузова, год, vin и т.д.)
- крупнейший ассортимент за Уралом запчастей для всех видов импортных автомобилей, в т.ч. масла, расходники и аксессуары;
- в ассортименте более 20 000 позиций из наличия на складе в Новосибирске!
Миссия: Дать нашим клиентам лучший сервис и цены при заказе запчастей.
Почему мы?
- самые низкие цены - очень редко можно получить действительно лучшие цены у всех сразу поставщиков - мы можем и даем их Вам!
- комплексный подход;
- продажа только сертифицированных товаров;
- прозрачность сделки - фиксация всех этапов в личном кабинете;
- клиентоориентированность для нас не пустой звук;
- быстрая и отлаженная логистика;
- отправка заказов в любой город России в кратчайший срок и многое другое;
Новости
Вернуться наверх